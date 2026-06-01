Pioggia di multe anche a Cornigliano | irregolarità nei negozi pipì per strada e ubriachezza

Da genovatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cornigliano sono state comminate numerose multe a causa di irregolarità nei negozi, come prezzi non esposti correttamente, e comportamenti scorretti come persone sorprese a urinare nei parchi pubblici. Sono state contestate anche violazioni dell’ordinanza anti-alcol e episodi di ubriachezza in strada. Le autorità hanno multato diversi soggetti per questi comportamenti che disturbano il decoro urbano.

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Difformità nell'esposizione dei prezzi negli esercizi commerciali, violazioni dell'ordinanza anti-alcol e comportamenti lesivi del decoro urbano, tra cui persone sorprese a urinare nei parchi pubblici. Dopo i controlli effettuati sulle spiagge del ponente, è raffica di multe anche a Cornigliano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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