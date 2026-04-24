Sestri passata al setaccio dalla polizia locale multe per strada e nei negozi

Il 23 aprile 2026, la polizia locale ha effettuato un servizio straordinario nel quartiere di Sestri Ponente, coinvolgendo anche l’unità cinofila. Durante l’intervento, sono state elevate multe sia lungo le strade sia nei negozi dell’area, che comprende via Soliman, via Cerruti, via Menotti, il Mercato del Ferro e via. L’operazione ha coinvolto diverse zone del quartiere per verificare il rispetto delle norme vigenti.

Nella giornata di giovedì 23 aprile 2026 la polizia locale ha condotto un servizio straordinario a 'largo raggio' nel quartiere di Sestri Ponente con il supporto dell'unità cinofila, concentrando le attività nell'area compresa tra via Soliman, via Cerruti, via Menotti, il Mercato del Ferro e via.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Osimo passata al setaccio dalla polizia: controllati 89 persone e 59 veicoliUn uomo è stato segnalato all'autorità competente per possesso di sostanza stupefacente. Osimo passata al setaccio dalla polizia: controllate 89 persone e 59 veicoliUn uomo è stato segnalato all'autorità competente per possesso di sostanza stupefacente. Contenuti di approfondimento Tassa di soggiorno non pagata, case vacanza al setaccio a Sestri LevanteSestri Levante – L’amministrazione di Sestri Levante ha avviato alcuni controlli sull’effettivo pagamento dell’imposta di soggiorno. Su centinaia di appartamenti ad uso turistico, dall’attività di ... ilsecoloxix.it Carabinieri indagati per falso, al setaccio la versione del turistaSestri Levante – Siamo nella hall dell’hotel dei Castelli a Sestri Levante. È il 2 novembre scorso. Una telecamera riprende quattro carabinieri e un cliente dell’hotel, che ha appena dato in ... ilsecoloxix.it