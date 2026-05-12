Livorno nuove regole per i cani in strada | dal 20 maggio bisognerà lavare anche la pipì Multe fino a 500 euro

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Livorno, a partire dal 20 maggio, entreranno in vigore nuove regole per i proprietari di cani che prevedono di lavare anche la pipì del proprio animale di fronte alle persone. Chi non rispetterà questa disposizione rischia multe che arrivano fino a 500 euro. La novità si aggiunge alle norme già esistenti, come l’obbligo di utilizzare il guinzaglio e i sacchetti per la raccolta delle deiezioni.

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Livorno, 12 maggio 2026 – Non solo guinzaglio e sacchetti. Passeggiare con il cane a Livorno quest’estate significherà anche girare con una bottiglietta d’acqua in mano. Dal 20 maggio al 31 ottobre, infatti, chi porterà a spasso il proprio amico a quattro zampe dovrà avere con sé un contenitore o una bottiglietta d’acqua pronta all’uso per pulire immediatamente la pipì lasciata su marciapiedi, muri, arredi urbani e perfino sulle ruote delle auto o degli scooter parcheggiati in strada. Multe fino a 500 euro. Per chi non rispetterà le nuove regole sono previste multe da 25 fino a 500 euro, oltre all’obbligo di ripristinare e pulire le aree interessate.🔗 Leggi su Lanazione.it

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