Pino marittimo si abbatte su un' auto in corsa a Lignano | conducente estratta viva

Un pino marittimo è crollato questa mattina su viale Europa a Lignano, vicino all'Arena Alpe Adria, schiacciando un'auto in movimento. Il conducente è stato estratto vivo dall'abitacolo dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Nessuna altra vettura o persona è rimasta coinvolta. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di rimozione dell’albero.

Un pino marittimo è crollato nella mattinata di oggi su viale Europa a Lignano, nella zona antistante l'Arena Alpe Adria, abbattendosi su un'automobile in transito. La conducente è rimasta coinvolta nell'impatto, ma è stata estratta viva dall'abitacolo, senza conseguenze per le persone. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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