Ostia pino crolla su auto in corsa | mamma e bimbo di 4 anni estratti dalle lamiere sono feriti

A Ostia, un pino è caduto su un'auto in transito in via Micali, provocando il ferimento di una donna e di un bambino di 4 anni. I due sono stati estratti dalle lamiere e trasportati al vicino ospedale Grassi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire l’accaduto e mettere in sicurezza l’area.

L'albero è caduto su un’auto in via Micali a Ostia: feriti una donna e il figlio di 4 anni, estratti dalle lamiere e portati al Grassi. Non sarebbero in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Paura a Ostia: pino crolla su auto in transito, feriti mamma e figlio di 4 anniPaura a Ostia dove un pino è caduto su un'auto in transito dove all'interno si trovavano una donna di 45 anni e suo figlio di 4 anni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Il fatto è accaduto ... romatoday.it

Pino malato crolla su un'auto a Ostia, paura per madre e figlio estratti illesi dall'abitacoloUn grave incidente ha scosso la mattinata di venerdi 10 aprile nel quartiere di Stagni di Ostia, dove un pino di enormi dimensioni si e' abbattuto su un'auto in movimento. Erano circa le 9.00 quando l ... msn.com