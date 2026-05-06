Grosso pino crolla e si abbatte su un negozio e due auto

Un grande pino è caduto in una zona del Valdarno, provocando danni a un negozio e a due veicoli parcheggiati. La pianta si è spezzata, con il tronco e i rami che sono finiti sulla copertura dell’edificio e sulle auto. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Crollo di una grossa pianta in Valdarno. La caduta ha creato danni: rompendosi, il fusto e i voluminosi rami sono finiti su un edificio e su due autovetture che erano parcheggiate in zona. L'enorme pino svettava in un'area verde lungo viale Armando Diaz all'altezza dell'incrocio con via Sante.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Milano, grosso ramo crolla su due auto in via Monte SantoMilano, 26 aprile 2026 – Se non ci sono stati feriti è stato solo per una fortunata coincidenza. Grosso ramo crolla su due auto in centro a Milano: tranciati i cavi del tramUn grosso ramo di un albero è finito su due auto parcheggiate lungo la strada a Milano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Paura a Santa Caterina: pino crolla sulla carreggiata, il comitato chiede controlli immediati; Pino caduto a Santa Caterina | allarme sicurezza sul verde pubblico; Milano grosso ramo crolla su due auto in via Monte Santo. Grosso pino crolla al suolo nella piazzetta di Santa Caterina a Reggio Calabriaè crollato al suolo un altro grande albero. Si tratta ancora di un vecchio e grande pino, nelle aiuole della piazzetta a Santa Caterina ... ilmetropolitano.it Grosso pino crolla sulle auto, tragedia sfiorata. Un’altra pianta pericolante: è stata abbattutaPoteva finire in tragedia. Ieri mattina in via Acciaiolo un pino di 10 metri è crollato a terra per il maltempo. Il tronco ha danneggiato due auto, su una di queste c’era un uomo, che si trovava ... lanazione.it Nella notte un grosso pino in via Giorgio Pasquali, allagamenti in via Reginaldo Giuliani nella scuola Don Minzoni - facebook.com facebook