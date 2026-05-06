Grosso pino crolla e si abbatte su un negozio e due auto

Da arezzonotizie.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grande pino è caduto in una zona del Valdarno, provocando danni a un negozio e a due veicoli parcheggiati. La pianta si è spezzata, con il tronco e i rami che sono finiti sulla copertura dell’edificio e sulle auto. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Crollo di una grossa pianta in Valdarno. La caduta ha creato danni: rompendosi, il fusto e i voluminosi rami sono finiti su un edificio e su due autovetture che erano parcheggiate in zona. L'enorme pino svettava in un'area verde lungo viale Armando Diaz all'altezza dell'incrocio con via Sante.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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