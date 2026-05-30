Pil e lavoro | Renzi e Schlein sbugiardati dai numeri

A aprile, l’Istat ha segnalato un aumento di 269.000 occupati rispetto all’anno precedente, mentre l’export ha registrato una crescita. Il dato sul Prodotto interno lordo ha superato le previsioni con un incremento dello 0,8%. Questi numeri contraddicono le affermazioni di alcuni politici che avevano previsto un peggioramento dell’economia e dell’occupazione.

Che fine hanno fatto i professionisti del disastro? Quelli che parlando di economia scuotono la testa, sospirano, annunciano la sciagura imminente e poi, già che ci sono, prenotano un posto in prima fila al funerale. Solo che il funerale, ancora una volta, è stato rinviato. E i becchini della sinistra si ritrovano con la pala in mano e la faccia lunga. Perché i numeri, quei fastidiosi segni che non leggono i talk show e non frequentano i salotti buoni raccontano un’altra storia. Raccontano che l’Italia, nel primo trimestre del 2026, cresce più del previsto. Piano? Certo. Con prudenza? Ovvio. Ma cresce. E soprattutto cresce mentre da mesi l’opposizione dipingeva un Paese sull’orlo della carestia, una specie di Venezuela con le sagre di paese e il Parmigiano Reggiano. 🔗 Leggi su Laverita.info

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