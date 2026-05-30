Il prodotto interno lordo, l’occupazione e le esportazioni mostrano dati che contraddicono le posizioni della sinistra, con Bruxelles che riconosce i miglioramenti dell’Italia in ambito fiscale e di finanza pubblica. La premier ha commentato questi risultati, sottolineando i progressi del Paese. I numeri ufficiali indicano un andamento positivo in queste aree, mentre le valutazioni della Commissione europea confermano i miglioramenti raggiunti.

Pil, occupazione, export. Con tanto di lode di Bruxelles per i progressi fatti dall’Italia anche sul fisco e sulla finanza pubblica. Giornate dure per i gufi. Più la sinistra cavalca l’onda del catastrofismo, più i numeri si ribellano. Avete presente l’apocalisse dei dazi, con Giorgia Meloni che getta il made in Italy in pasto a Donald Trump? Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, arrivò persino a dire che era la «cortigiana» del capo della Casa Bianca e stava mandando il Paese «a sbattere». Ebbene, cortigiana o no, nel 2025 l’Italia ha raggiunto il record di 640 miliardi di export, con un +3,3% complessivo sul 2024 e un robusto +7,2% verso gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pil, lavoro, export: i numeri sbugiardano la sinistra. E Giorgia Meloni "infierisce"

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