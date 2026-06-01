Pietro Delle Piane e Antonella Elia si sono rivisti dopo il Grande Fratello | Siamo più sereni

Dopo il Grande Fratello, Pietro Delle Piane e Antonella Elia si sono incontrati di nuovo. Delle Piane ha riferito a Lisa Fusco che l'incontro è stato sereno e che hanno condiviso un momento con candeline. Ha anche detto che hanno lasciato aperta una porta per il futuro, senza specificare ulteriori dettagli.

Pietro Delle Piane racconta a Lisa Fusco cosa è successo con Antonella Elia dopo il Grande Fratello: l'incontro, le candeline e quella porta lasciata aperta sul futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pietro delle Piane e Antonella Elia La Fine di un Amore

Notizie e thread social correlati

GF Vip, Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono rivisti: “Gli voglio bene ma non torno indietro”Durante la finale del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha incontrato nuovamente Pietro Delle Piane.

Grande fratello vip, Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme?Antonella Elia, arrivata seconda al Grande Fratello Vip, è tornata con il compagno, Pietro Delle Piane.

Temi più discussi: Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme? La decisione dopo l'incontro al GF Vip; L’incontro post GF Tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è finito male: È un amico, ormai ho chiuso; Farà sempre parte della mia vita perché un amore come lui non l’ho mai avuto. Non voglio perderlo: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il riavvicinamento che nessuno si aspettava dopo la crisi; GF Vip, Antonella Elia è rottura definitiva con Pietro: Non torno indietro.

E SALUTAME ASSORETA, CIAO! Come non dimenticare anche Pietro delle piane asfaltato da Barbara a #LiveNonèLaDUrso. x.com

GF Vip, Antonella Elia incontra Pietro Delle Piane durante la finale! Pace fatta? reddit

Pietro Delle Piane e Antonella Elia si sono rivisti dopo il Grande Fratello: Siamo più sereniPietro Delle Piane racconta a Lisa Fusco cosa è successo con Antonella Elia dopo il Grande Fratello: l'incontro, le candeline e quella porta lasciata ... fanpage.it

Antonella Elia festeggia il compleanno con Pietro Delle Piane e svela cos’è successo dopo il Gf Vip 8: Ho parlato con lui e…Antonella Elia festeggia il compleanno con Pietro Delle Piane e svela cos’è successo dopo il Gf Vip 8: Ho parlato con lui e…. isaechia.it