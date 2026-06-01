Pietro Delle Piane e Antonella Elia si sono rivisti dopo il Grande Fratello | Siamo più sereni

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il Grande Fratello, Pietro Delle Piane e Antonella Elia si sono incontrati di nuovo. Delle Piane ha riferito a Lisa Fusco che l'incontro è stato sereno e che hanno condiviso un momento con candeline. Ha anche detto che hanno lasciato aperta una porta per il futuro, senza specificare ulteriori dettagli.

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Pietro Delle Piane racconta a Lisa Fusco cosa è successo con Antonella Elia dopo il Grande Fratello: l'incontro, le candeline e quella porta lasciata aperta sul futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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