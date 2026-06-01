Pietro Delle Piane e Antonella Elia si sono rivisti dopo il Grande Fratello | Siamo più sereni
Dopo il Grande Fratello, Pietro Delle Piane e Antonella Elia si sono incontrati di nuovo. Delle Piane ha riferito a Lisa Fusco che l'incontro è stato sereno e che hanno condiviso un momento con candeline. Ha anche detto che hanno lasciato aperta una porta per il futuro, senza specificare ulteriori dettagli.
Pietro Delle Piane racconta a Lisa Fusco cosa è successo con Antonella Elia dopo il Grande Fratello: l'incontro, le candeline e quella porta lasciata aperta sul futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pietro delle Piane e Antonella Elia La Fine di un Amore
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Temi più discussi: Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme? La decisione dopo l'incontro al GF Vip; L’incontro post GF Tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è finito male: È un amico, ormai ho chiuso; Farà sempre parte della mia vita perché un amore come lui non l’ho mai avuto. Non voglio perderlo: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il riavvicinamento che nessuno si aspettava dopo la crisi; GF Vip, Antonella Elia è rottura definitiva con Pietro: Non torno indietro.
E SALUTAME ASSORETA, CIAO! Come non dimenticare anche Pietro delle piane asfaltato da Barbara a #LiveNonèLaDUrso. x.com
Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono sempre stati una coppia fuori dagli schemi. Litigi accesi, allontanamenti, ritorni improvvisi, sorrisi ritrovati quando ormai in pochi ci credevano più. Una relazione fatta di caratteri forti, fragilità messe a nudo e sentimenti c facebook
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