Durante la finale del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha incontrato nuovamente Pietro Delle Piane. Il loro confronto si è svolto in modo più tranquillo rispetto alla prima volta, con parole che hanno comunque espresso affetto. Antonella Elia ha dichiarato di voler bene a Delle Piane, ma ha precisato di non voler ripercorrere il passato. Nessuna ulteriore dichiarazione o dettaglio è stato fornito riguardo all'incontro.

Durante la finale del Grande Fratello Vip Antonella Elia ha rivisto Pietro Delle Piane e questa volta il loro confronto è stato decisamente più sereno rispetto al primo. L'ex compagno della showgirl le ha detto di provare ancora un sentimento per lei e si è detto convinto che vale lo stesso anche per lei. L'attore ha fatto sapere che ci sono state delle interferenze nel loro rapporto che li hanno allontanati col tempo. Pietro Delle Piane le aveva poi chiesto di rivedersi dopo il Grande Fratello Vip da soli e lei gli ha dato appuntamento per il giorno dopo. In molti si sono chiesti cosa sia successo tra loro dopo il reality, l'ex gieffina intervistata da TGcom24 ha fatto sapere che l'incontro tra loro c'è stato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono rivisti: “Gli voglio bene ma non torno indietro”

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Gf Vip Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il confronto finale

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