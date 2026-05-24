Grande fratello vip Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme?

Antonella Elia, arrivata seconda al Grande Fratello Vip, è tornata con il compagno, Pietro Delle Piane. La coppia si è riunita dopo aver partecipato alla trasmissione. La loro relazione ha attirato l’attenzione durante e dopo il reality. La conferma del ritorno è arrivata tramite alcune foto pubblicate sui social. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli della loro relazione.

Antonella Elia ha appena concluso la sua esperienza all'interno del Grande fratello vip dov'è arrivata in seconda posizione. Nel corso del programma, la bionda soubrette ha tenuto alta l'attenzione del pubblico sia per la sua amicizia ritrovata con Adriana Volpe che per la sua storia d'amore con Pietro Delle Piane. Nella finale andata in onda lo scorso 19 maggio, la donna era apparsa propensa a dare una seconda chance all'ex fidanzato, che l'aveva raggiunta all'interno della casa del Grande Fratello Vip per farle una sorpresa. A distanza di alcuni giorni, ecco che i due sono tornati a farsi vedere insieme, tanto da ipotizzare un possibile ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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