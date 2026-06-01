Gli alunni delle scuole di Pietrasanta hanno sottoposto a controlli oculistici grazie a uno screening effettuato da specialisti. Le visite sono state condotte da professionisti del settore, incaricati di verificare la salute degli occhi dei bambini. Le scuole coinvolte includono diverse istituzioni scolastiche della città, che hanno ospitato gli specialisti per questa iniziativa di prevenzione.

? Punti chiave Quali scuole di Pietrasanta hanno ospitato gli specialisti per i controlli?. Chi sono i professionisti che hanno condotto le visite oculistiche?. Come verranno comunicati i risultati dei test ai genitori?. Perché portare la prevenzione medica direttamente all'interno delle aule scolastiche?.? In Breve Screening effettuati presso le scuole Marsili, Lorenzini e Giannini dal 28 maggio.. Coinvolti specialisti Antonio Torre, Fausto Trivella e l'ortottista Sara Gherarducci.. Risultati delle visite comunicati ai genitori per consulto con pediatri di riferimento.. Collaborazione tra Comune di Pietrasanta e Unione italiana ciechi e ipovedenti Lucca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Pietrasanta: screening oculistici per i piccoli alunni della scuola

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