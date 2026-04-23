San Salvo | test oculistici a scuola 17 bambini da curare subito

A San Salvo, presso l’istituto Mattioli-D’Acquisto, sono stati effettuati test oculistici su 185 alunni. Di questi, 17 bambini sono stati individuati come bisognosi di immediata cura. L’operazione si è svolta nell’ambito di un programma di controlli periodici destinati a verificare lo stato di salute degli occhi degli studenti. Nessuna informazione è stata comunicata sui dettagli delle condizioni riscontrate o sui successivi interventi previsti.

? Cosa sapere Test oculistici all'istituto Mattioli-D'Acquisto di San Salvo su 185 alunni coinvolti.. Emerse 17 diagnosi di ambliopia che richiedono interventi medici immediati per i bambini.. A San Salvo, 185 alunni dell’istituto Mattioli – D’Acquisto hanno affrontato test per la salute degli occhi nell’ambito di una settimana dedicata alla prevenzione visiva conclusasi proprio in questi giorni. L’iniziativa, che ha coinvolto bambini dalla scuola dell’infanzia fino alla primaria, è stata resa possibile grazie al supporto finanziario della sezione italiana dell’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb) e all’organizzazione della sezione territoriale di Chieti dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Salvo: test oculistici a scuola, 17 bambini da curare subito Notizie correlate A San Salvo visite gratuite agli occhi riservate ai bambiniDal 13 al 17 aprile si terranno, a San Salvo, visite gratuite agli occhi dei bambini, per contrastare l’insorgenza di patologie pediatriche. “Bambini uscite subito”. Italia, incendio a scuola: evacuazione immediataUn pomeriggio qualunque si è trasformato in pochi istanti in un momento di pura apprensione, quando l’odore acre del bruciato ha iniziato a farsi...