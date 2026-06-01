Pienone all' Infiorata di Castelbuono emozione per le reliquie di San Francesco d' Assisi
Nella XVIII edizione dell'Infiorata di Castelbuono, il centro storico si è riempito di visitatori. Alle strade principali, si sono susseguite decorazioni floreali e iniziative legate alle reliquie di San Francesco d’Assisi. La manifestazione ha attirato un grande afflusso di pubblico, con numerosi partecipanti e turisti presenti durante l’evento. La giornata si è svolta senza incidenti, con il rispetto delle norme di sicurezza e un’ampia partecipazione della comunità locale.
Un fiume di persone ha invaso le vie del centro storico di Castelbuono per la XVIII edizione dell'Infiorata. L'arrivo delle reliquie di San Francesco d'Assisi, accolte dalla comunità castelbuonese e custodite fino al 3 giugno nell'ex convento dei Cappuccini, ha ulteriormente impreziosito una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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