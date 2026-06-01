Pienone all' Infiorata di Castelbuono emozione per le reliquie di San Francesco d' Assisi

Notizia in breve

Nella XVIII edizione dell'Infiorata di Castelbuono, il centro storico si è riempito di visitatori. Alle strade principali, si sono susseguite decorazioni floreali e iniziative legate alle reliquie di San Francesco d’Assisi. La manifestazione ha attirato un grande afflusso di pubblico, con numerosi partecipanti e turisti presenti durante l’evento. La giornata si è svolta senza incidenti, con il rispetto delle norme di sicurezza e un’ampia partecipazione della comunità locale.