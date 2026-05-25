A Castelbuono torna l' Infiorata nel borgo madonita anche le sacre reliquie di San Francesco d’Assisi
A Castelbuono si svolge nuovamente l’Infiorata, con i fiori che decorano le strade del borgo. Durante l’evento, vengono esposte anche le reliquie di San Francesco d’Assisi, portate nel centro storico. La manifestazione combina l’arte floreale con la spiritualità, attirando visitatori da diverse zone. La cerimonia si svolge nel rispetto delle tradizioni religiose e si conclude con una processione. La città si prepara a ospitare questa tradizione annuale, che unisce cultura e fede.
La bellezza dei fiori incontra la spiritualità francescana in uno degli eventi più suggestivi della Sicilia. Torna dal 30 maggio al 2 giugno la XVIII edizione dell’Infiorata Città di Castelbuono, manifestazione che quest’anno assume un valore ancora più simbolico e storico essendo stata inserita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Castelbuono, l’Infiorata ottiene il patrocinio nazionale per gli 800 anni dalla morte di San FrancescoA Castelbuono si avvicina la XVIII edizione dell’Infiorata Città di Castelbuono, prevista dal 30 maggio al 2 giugno 2026.
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