Castelbuono l’Infiorata ottiene il patrocinio nazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco

A Castelbuono si avvicina la XVIII edizione dell’Infiorata Città di Castelbuono, prevista dal 30 maggio al 2 giugno 2026. L’evento ha ricevuto il patrocinio ufficiale del Comitato nazionale per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco. La manifestazione coinvolge la creazione di tappeti floreali lungo le vie del centro storico e rappresenta un momento di rilievo culturale e religioso per la comunità.

Castelbuono si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo culturale e spirituale. La XVIII edizione dell’Infiorata Città di Castelbuono, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2026, ha ottenuto il patrocinio ufficiale del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. L’autorizzazione, concessa dal presidente del Comitato, include anche l’utilizzo del logo istituzionale per il progetto, promosso dall’Associazione culturale PromoMadonie Sicilia. Il tema scelto per l’edizione 2026 — “800 anni dalla morte di San Francesco” — si inserisce nel calendario delle iniziative nazionali dedicate alla commemorazione del Santo di Assisi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Castelbuono, l’Infiorata ottiene il patrocinio nazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco Articoli correlati Umbria, al via le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San FrancescoL’Umbria si prepara a celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco con un rito di apertura che segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti. Per gli 800 anni dalla morte di San Francesco al Cinema Teatro Astra arriva Alessandro Anderloni“Nacque al mondo un sole”, scrive Dante nel canto XI del Paradiso raccontando San Francesco come una luce capace di illuminare il mondo.