Piccolo festival della fiducia - V Edizione

Da pisatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pisa, in Piazza San Frediano, si svolge la quinta edizione del Piccolo Festival della Fiducia. L’evento è promosso dalla Libreria Pellegrini con il supporto del Centro Culturale Ichneutai e della Chiesa universitaria di San Frediano. La manifestazione si tiene nella stessa location e coinvolge vari attori locali. La durata e il programma specifico dell’evento non sono stati comunicati.

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Torna in Pisa, in Piazza San Frediano, il Piccolo Festival della Fiducia, promosso dalla Libreria Pellegrini in collaborazione con Centro Culturale Ichneutai e Chiesa universitaria di San Frediano.La manifestazione, giunta alla V edizione, cresce quest’anno nel numero degli appuntamenti e degli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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