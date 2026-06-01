Piccolo festival della fiducia - V Edizione
A Pisa, in Piazza San Frediano, si svolge la quinta edizione del Piccolo Festival della Fiducia. L’evento è promosso dalla Libreria Pellegrini con il supporto del Centro Culturale Ichneutai e della Chiesa universitaria di San Frediano. La manifestazione si tiene nella stessa location e coinvolge vari attori locali. La durata e il programma specifico dell’evento non sono stati comunicati.
Torna in Pisa, in Piazza San Frediano, il Piccolo Festival della Fiducia, promosso dalla Libreria Pellegrini in collaborazione con Centro Culturale Ichneutai e Chiesa universitaria di San Frediano.La manifestazione, giunta alla V edizione, cresce quest’anno nel numero degli appuntamenti e degli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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