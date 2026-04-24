Domenica 26 aprile 2026 alle 19 si terrà l’ultimo spettacolo in programma al Festival Teatro XS nella sede del Teatro Genovesi a Salerno, in via Sichelgaita 12a. La rappresentazione, intitolata ‘Un Borghese piccolo piccolo’, chiuderà la manifestazione, che si svolge nella città e vede la partecipazione di vari compagnie teatrali a livello nazionale. L’evento si conclude con questa anteprima, che si svolge nel rispetto delle date stabilite.

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 26 aprile 2026, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12a) ultimo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno. La Compagnia Giardini dell’Arte presenta “Un borghese piccolo piccolo” di Vincenzo Cerami. La regia è di Marco Lombardi. Adattamento teatrale di Fabrizio Coniglio. In scena: Aldo Innocenti, Maria Paola Sacchetti, Lorenzo Lombardi, Raffaele Totaro e Daniele Torrini. “Un borghese piccolo piccolo” racconta la storia di Giovanni Vivaldi, un modesto impiegato di ministero e tipico rappresentante della piccola borghesia italiana. La sua vita è scandita da routine, frustrazioni e dal desiderio di assicurare al figlio Mario un futuro dignitoso attraverso un posto di lavoro “sicuro”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Un Borghese piccolo piccolo’ chiude il Festival Teatro XS

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