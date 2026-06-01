Picchiata dal marito davanti ai figli e trovata in casa in fin di vita | Alessandra Bruno è morta in ospedale

Una donna di 49 anni è deceduta in ospedale dopo essere stata aggredita dal marito nella notte tra il 29 e il 30 maggio a Misterbianco, nel Catanese. La donna era stata trovata in casa in condizioni critiche, con ferite gravi, e aveva subito un'aggressione davanti ai figli. La vittima è deceduta alcuni giorni dopo l'evento. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulla relazione tra i due.

È morta la donna di 49 anni che nella notte tra il 29 e il 30 maggio era stata aggredita dal marito a Misterbianco, nel Catanese. Un litigio sfociato in tragedia, avvenuto davanti ai figli che hanno lanciato l'allarme. Alessandra Bruno, questo il nome della vittima, era stata trovata dai. 🔗 Leggi su Today.it

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