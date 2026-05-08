Trovata morta in casa uccisa dal marito

Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Pastore. I carabinieri e i soccorritori sono intervenuti sull'episodio, ma non sono riusciti a salvare la vita della donna. La scena è stata immediatamente isolata mentre si svolgevano i rilievi necessari. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto e sulla dinamica dei fatti.

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Le immagini dell'intervento dei carabinieri e dei soccorritori nell'abitazione in via Pastore dove una donna di 56 anni è stata trovata morta. Ad ucciderla è stato il marito che, dopo aver chiamato i soccorsi, è poi fuggito. Indagini in corso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Donna trovata senza vita in casa, picchiata a morte: il marito è irreperibile Notizie correlate Piacenza, donna trovata morta in casa: uccisa a coltellate, si cerca il marito(Adnkronos) – Una donna di 55 anni, macedone, è stata trovata morta in casa a Piacenza. La 50enne Gherda Caruso trovata morta in casa a Palermo, indagato il marito. I familiari: uccisa col velenoSarebbe stata uccisa col veleno Gherda Caruso la donna trovata morta in casa, a Palermo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lucca, bambina di 11 anni trovata morta in casa nella Piana; TRIESTE | ANZIANA TROVATA MORTA IN CASA IN VIA GOZZI: E’ GIALLO SULLE CAUSE DEL DECESSO; Tragedia a Spoleto, donna 55enne trovata morta in casa: ipotesi malore; Vigevano. badante di 52 anni trovata morta in casa. Donna trovata morta in casa a Piacenza, il marito (in fuga) chiama i soccorsi: Ho ucciso mia moglieLa tragedia si è consumata in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia della città. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che sono entrati in casa dal balcone, trovando il c ... ilrestodelcarlino.it Piacenza – Donna trovata morta in casa: si cerca il maritoPIACENZA - Tragedia nel pomeriggio di oggi a Piacenza, dove una donna di 56 anni è stata trovata senza vita all’interno di un appartamento situato al sesto p ... etrurianews.it Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto si apprende accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, di origine macedone, che è attualmente - facebook.com facebook Una donna di 56 anni è stata trovata morta, probabilmente accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito macedone, che è attualmente ricercato. Sare x.com