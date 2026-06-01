Piazzarola show a Carovigno | tutti i risultati

Nel primo appuntamento del nuovo campionato italiano di sbandieratori e musici, la Piazzarola ha dominato nel Girone Centro-Sud a Carovigno. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre, con la Piazzarola che ha ottenuto i migliori risultati. La gara si è svolta nel centro di Carovigno, con esibizioni di alto livello da parte di tutte le formazioni. I risultati ufficiali sono stati annunciati al termine della manifestazione.

La Piazzarola grande protagonista nel Girone Centro-Sud di Carovigno, primo appuntamento del nuovo campionato italiano per sbandieratori e musici. Il 2026, infatti, segna un cambio di format per il movimento tricolore: archiviate le tradizionali Tenzoni, la Federazione ha introdotto un nuovo sistema che culminerà nel Campionato Nazionale Sbandieratori Assoluti, in programma a Oria, in provincia di Brindisi, dal 17 al 19 luglio. La Piazzarola ha vinto la classifica combinata del Girone Centro-Sud, assicurandosi la partecipazione ai Campionati Nazionali del 2027 e chiudendo davanti a tutte le altre realtà in gara. Nel singolo è arrivata la vittoria di Simone Salusti, che ha conquistato il pass per Oria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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