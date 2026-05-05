Carovigno apre la strada al Sud | primo Comune meridionale nella rete nazionale Parchi per tutti
CAROVIGNO – L'amministrazione comunale di Carovigno celebra un significativo riconoscimento nazionale: la città è ufficialmente entrata a far parte della rete "Parchi per Tutti", diventando il primo comune del Sud Italia ad essere inserito in questo prestigioso circuito. L'iniziativa, promossa da.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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