Nel weekend del 14 e 15 marzo si è tenuto il Motors Rally Show a Pavia, con i piloti sipontini che hanno ottenuto risultati positivi. Durante l’evento, i partecipanti provenienti da Siponto hanno preso parte alle varie prove di rally, dimostrando padronanza e determinazione. La competizione ha visto protagonisti diversi equipaggi, con alcuni che sono riusciti a concludere le tappe con ottimi piazzamenti.

Andrea “Tigo” Salviotti, affiancato da Manuela Pellati, ha conquistato un brillante 3° posto in classe Rally5, sfiorando le posizioni di vertice, e un eccellente 1° posto nel Trofeo Circuit Rally Trophy. “Sono soddisfatto della gara: abbiamo perso qualche secondo nella prova serale, ma sotto la pioggia siamo riusciti a ottenere un ottimo risultato complessivo. Ringrazio la Scuderia Piloti Sipontini, il team Racing Garage e tutti i collaboratori. Prossimo appuntamento a Sarno, con test o una gara spot in programma nel frattempo”, ha dichiarato Salviotti. Alberto Degliantoni e Marco Damaschi, al debutto sulla Peugeot 208 Rally4 del team Racing Garage, hanno chiuso in ottava posizione di classe, distinguendosi in un contesto particolarmente competitivo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Motors Rally Show Pavia: ottimi risultati per i Piloti Sipontini

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