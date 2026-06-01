Piazza Garibaldi vandalizzato l'ex chiosco della Polizia Locale | abbandonato e ricoperto di graffiti
L'ex chiosco della Polizia Locale in piazza Garibaldi è stato vandalizzato. L'edificio, ormai abbandonato, presenta pareti ricoperte di graffiti e segni di danneggiamenti. Il comitato Portosalvo chiede che venga riqualificato al più presto. Nessun intervento è stato ancora segnalato o effettuato sull'immobile. La zona si presenta ora in uno stato di degrado evidente.
Abbandonato e vandalizzato l'ex chiosco della Polizia Locale di piazza Garibaldi. Il comitato Portosalvo: "Va riqualificato subito. Inaccettabile degrado". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il video della Polizia sugli scontri di Cremonese-Napoli
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