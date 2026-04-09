Ispezione in un casolare abbandonato | la Polizia locale scopre 30 chili di marijuana

Nel primo pomeriggio di mercoledì 8 aprile, la polizia locale di Montopoli ha effettuato un controllo in un casolare abbandonato situato nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno. Durante l’ispezione, gli agenti hanno trovato un deposito contenente circa 30 chili di marijuana. L’operazione ha portato al sequestro della sostanza stupefacente e all’identificazione di un’area utilizzata presumibilmente per la maturazione e lo stoccaggio della droga.

Scoperti in un casolare abbandonato nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno 30 chili di marijuana. Nel primo pomeriggio di mercoledì 8 aprile la polizia locale di Montopoli ha svolto un controllo in un fabbricato, un’operazione che ha portato al ritrovamento di un vero e proprio deposito di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it In auto con tre chili di hashish e marijuana, 19enne milanese arrestata dalla poliziaAperto il portabagagli, i poliziotti hanno recuperato una sacca sportiva con all’interno 1,1 chili di marijuana e due panetti di hashish del peso di... Leggi anche: Blitz della polizia locale al parco XXII Aprile, sequestrate otto dosi di marijuana Argomenti più discussi: Uomo trovato morto in un casolare di campagna: da due giorni era irreperibile; Fucecchio, cadavere nel casolare in fiamme di via della Palagina; Lanciano, trovato senza vita nel suo casolare: l'allarme lanciato dagli amici; Reggio Calabria trovato arsenale in un bunker | un arresto. Sequestro di pesce senza tracciabilità in una pescheria di Catanzaro: I carabinieri del NAS di Catanzaro hanno effettuato un controllo all’interno di una pescheria, nell’ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza alimentare. Durante l’ispezione sono... - facebook.com facebook Ispezione ordinata da Nordio, la Camera penale sta col giudice Siracusano x.com