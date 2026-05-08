Cerbiatto abbandonato davanti ad un ristorante | salvato dalla polizia locale

Gli agenti della polizia locale di Montemurlo sono intervenuti in via Bagnolo di Sopra presso il dehors del ristorante "New Origins PSG", dove era stata segnalata la presenza di un cucciolo di cerbiatto abbandonato. Il comando di polizia locale si è messo in contatto con il servizio di recupero.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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