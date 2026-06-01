L'ultima giornata del CSIO Piazza di Siena Master d'Inzeo ha registrato un aumento del 24,2% di pubblico nel 2026. Nel Rolex Gran Premio Roma, la principale competizione individuale della centenaria edizione, Piergiorgio Bucci ha conquistato la vittoria. La gara, con un montepremi di 500mila euro, ha attirato numerosi spettatori, contribuendo al successo della manifestazione.

Si colora d'azzurro anche l'ultima giornata del CSIO Piazza di Siena Master d'Inzeo. Grande affermazione di Piergiorgio Bucci nel Rolex Gran Premio Roma, la più attesa e importante competizione individuale della 100ª edizione, dotata di un montepremi di 500mila euro. Il cavaliere aquilano, spinto dal folto pubblico capitolino, ha riportato l'Italia sul gradino più alto del podio del Gran Premio a titolo individuale dal 2018. Intanto il Concorso Ippico ha chiuso con 77mila spettatori, il 24,2% in più rispetto al 2025, confermando così il forte legame tra Piazza di Siena e il pubblico romano, italiano e internazionale. Numeri positivi anche sul piano economico con lo studio realizzato da Kpmg che attribuisce al concorso un indotto pari a 33,73 milioni di euro, contro i 26,67 registrati nel 2025, in crescita del 26,6%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piazza di Siena, boom di pubblico: +24,2% nel 2026

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