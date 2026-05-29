LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | si entra nel vivo della seconda manche

Notizia in breve

Durante la seconda manche di Piazza di Siena 2026, si sta svolgendo la fase conclusiva con i concorrenti che completano il percorso. Al momento, Jack Whitaker, che ha appena iniziato il suo giro, non ha commesso errori nel primo passaggio. La gara è trasmessa in diretta, e gli aggiornamenti sono disponibili tramite il link dedicato. La competizione prosegue con gli altri partecipanti che completano le proprie performance.