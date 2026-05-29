LIVE Equitazione Piazza di Siena 2026 in DIRETTA | si entra nel vivo della seconda manche

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la seconda manche di Piazza di Siena 2026, si sta svolgendo la fase conclusiva con i concorrenti che completano il percorso. Al momento, Jack Whitaker, che ha appena iniziato il suo giro, non ha commesso errori nel primo passaggio. La gara è trasmessa in diretta, e gli aggiornamenti sono disponibili tramite il link dedicato. La competizione prosegue con gli altri partecipanti che completano le proprie performance.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21: Tocca ora a Jack Whitaker che nel primo giro non ha commesso errori 17.20: PERCORSO NETTO!!! Stupendo Giacomo Casadei che non commette errori in questo secondo giro chiuso in 70.69 17.19: È il momento di Giacomo Casadei, terzo italiano in gara in questa seconda manche. L’azzurro nel primo giro ha chiuso con 4 penalità. 17.18: Percorso difficile per il belga che chiude in 73.17 con 12 penalità. 17.17: Tocca ora a Gilles Thomas, autore di 4 penalità nel primo giro 17.16: Un errore per Pessoa che chiude in 71.51 con 4 penalità. 17.15: Si riparte con Rodrigo Pessoa, autore di un percorso netto nel primo giro in 69. 🔗 Leggi su Oasport.it

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