L'edizione del Centenario dello CSIO di Roma Piazza di Siena ha registrato un’affluenza di 77.000 spettatori, un record per l’evento. La competizione, che celebra i 100 anni del concorso ippico più noto, ha attirato anche molta attenzione sui social media, con un aumento significativo di interazioni online.

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Lo Csio di Roma Piazza di Siena - Master d'Inzeo, nell'edizione che celebra i 100 anni del concorso ippico più bello del mondo, archivia un bilancio eccezionale sotto ogni punto di vista. Pubblico, impatto economico, visibilità mediatica e coinvolgimento digitale certificano la crescita costante di un evento che continua a rafforzare il proprio ruolo nel panorama sportivo internazionale. Dopo l'apertura affidata al tradizionale concerto serale del mercoledì, le quattro giornate di gara hanno richiamato complessivamente 77mila spettatori, il 24,2% in più rispetto al 2025, confermando il forte legame tra Piazza di Siena e il pubblico romano, italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piazza di Siena da record, 77mila spettatori per l'edizione del Centenario e boom social

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