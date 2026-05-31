Piazza di Siena da record 77mila spettatori per l' edizione del Centenario e boom social

Da iltempo.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'edizione del Centenario dello CSIO di Roma Piazza di Siena ha registrato un’affluenza di 77.000 spettatori, un record per l’evento. La competizione, che celebra i 100 anni del concorso ippico più noto, ha attirato anche molta attenzione sui social media, con un aumento significativo di interazioni online.

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Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Lo Csio di Roma Piazza di Siena - Master d'Inzeo, nell'edizione che celebra i 100 anni del concorso ippico più bello del mondo, archivia un bilancio eccezionale sotto ogni punto di vista. Pubblico, impatto economico, visibilità mediatica e coinvolgimento digitale certificano la crescita costante di un evento che continua a rafforzare il proprio ruolo nel panorama sportivo internazionale. Dopo l'apertura affidata al tradizionale concerto serale del mercoledì, le quattro giornate di gara hanno richiamato complessivamente 77mila spettatori, il 24,2% in più rispetto al 2025, confermando il forte legame tra Piazza di Siena e il pubblico romano, italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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