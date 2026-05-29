Le immagini satellitari mostrano 80 nuove postazioni di lancio e fortezze ottagonali nel deserto dello Xinjiang. La Cina sta realizzando una rete di infrastrutture militari per rafforzare il suo arsenale nucleare. Le strutture si trovano in aree remote e sono state rilevate tramite immagini aeree recenti. La costruzione coinvolge sia postazioni di lancio che strutture difensive di forma ottagonale. La presenza di queste installazioni indica un'intensa attività di potenziamento delle capacità strategiche nel deserto.

La Cina sta costruendo una vasta rete di infrastrutture militari nel deserto dello Xinjiang per blindare il suo arsenale strategico. L'obiettivo di Pechino è quello di garantire alle proprie forze armate una capacità di rappresaglia nucleare - il cosiddetto second-strike - anche nell'ipotesi in cui il Paese dovesse subire un attacco preventivo a sorpresa da parte degli Stati Uniti. A rivelarlo è Reuters sulla base di immagini satellitari esaminate da esperti di sicurezza che mostrano un attivismo militare senza precedenti. Le foto satellitari I dettagli emersi dall'analisi dei satelliti delineano una vera e propria cittadella della difesa atomica che si estende per migliaia di chilometri quadrati oltre i tradizionali campi di silos. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cina, l'arsenale nucleare nel deserto: 80 nuove postazioni di lancio e misteriose fortezze ottagonali. Le foto satellitari

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