Immagini satellitari e correzione con l' Ai | gli 007 Usa svelano il trucco della Cina per aiutare l' Iran

Le agenzie di intelligence statunitensi hanno rilevato che immagini satellitari di basi militari in Medio Oriente, modificate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sono state diffuse da un'azienda cinese. Queste immagini, secondo le autorità americane, sarebbero state utilizzate dalle forze iraniane per individuare obiettivi militari. La circolazione di queste immagini sembra aver facilitato operazioni di intelligence e di attacco nella regione.

I servizi segreti statunitensi sono convinti che la pubblicazione delle immagini satellitari di basi statunitensi in Medio Oriente, elaborate con l' intelligenza artificiale e diffuse da parte di un'azienda cinese, starebbe aiutando le forze iraniane a identificare gli obiettivi da colpire. Detto altrimenti, se Teheran sta recando non trascurabili danni ai nemici, gran parte del merito sarebbe da attribuire a MizarVision, che avrebbe pubblicato online una serie di immagini ad alta risoluzione di strutture strategiche Usa corredate da dati di analisi automatica capaci di individuare velivoli, sistemi di difesa e movimenti strategici. L'accusa dei servizi segreti Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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