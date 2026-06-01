Il centrosinistra chiede al sindaco di schierarsi contro il Piano sociosanitario integrato regionale, invitandolo a seguire l’esempio di altri sindaci del centrodestra che hanno espresso opposizione. La richiesta arriva dopo le polemiche sollevate dal primo cittadino, che finora non si è pronunciato pubblicamente sulla proposta. I rappresentanti di questa parte politica chiedono quindi un gesto chiaro di dissenso. La questione riguarda le modalità di attuazione e le linee guida contenute nel piano regionale.

"Il sindaco Peracchini invece di polemizzare si schieri, come hanno fatto tanti altri suoi colleghi del centrodestra, contro il Piano sociosanitario integrato regionale. Decine di sindaci liguri di ogni schieramento politico stanno scrivendo a Bucci prendendo posizione contro scelte che sacrificano gli interessi delle aree interne, dei comuni medi e piccoli, delle aree periferiche della regione". Le forze di centrosinistra rimettono nel mirino il piano sociosanitario regionale, rinfocolando la polemica sorta alcuni giorni fa che ha visto un agguerrito botta e risposta tra il consigliere regionale del Pd Davide Natale e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano sanità, centrosinistra all’attacco: "Peracchini si schieri come i colleghi"

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