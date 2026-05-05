Fratoianni | Dopo l’ennesima violazione del diritto internazionale con l’attacco alla Flotilla l’Italia si schieri per interrompere l’Accordo di Associazione UE-Israele

Dopo l’attacco alla Flotilla, Fratoianni ha chiesto che l’Italia si schieri per interrompere l’Accordo di Associazione tra l’Unione Europea e Israele, evidenziando la violazione del diritto internazionale. Durante un intervento pubblico, il leader ha espresso la volontà di rompere con Israele in risposta agli eventi. Nel suo discorso ha anche toccato temi come l’indipendenza energetica e il programma del Campo largo di governo.

Per il co-portavoce di Avs, Meloni deve rompere con Tel Aviv. E al Campo progressista dice che ora bisogna essere pronti a governare, a partire dal salario minimo Dalla necessità di rompere con Israele, all’indipendenza energetica fino al programma del Campo largo di governo, Nicola Fratoianni, co-portavoce di Avs e segretario di SI, ha le idee chiare. Ecco cosa ci ha detto di Donald Trump, Benjamin Netanyhau e Giorgia Meloni. Fratoianni, l’abbordaggio delle autorità israeliane alla Global Sumud Flotilla del 29 aprile scorso finisce in procura a Roma, mentre il Presidente del Senato Ignazio La Russa attacca direttamente la missione, sostenendo che si tratti di “manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Fratoianni: “Dopo l’ennesima violazione del diritto internazionale con l’attacco alla Flotilla, l’Italia si schieri per interrompere l’Accordo di Associazione UE-Israele” Notizie correlate Leggi anche: La solita solfa di Landini: "Da Usa e Israele ennesima grave violazione del diritto internazionale" “Israele usa il fosforo bianco in Libano su aree civili”. Human Rights Watch punta il dito sull’Idf denunciando l’ennesima violazione del diritto internazionalePrima il cielo notturno illuminato a giorno a Beirut in Libano, poi il fumo denso e biancastro.