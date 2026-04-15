Incrociano le braccia i lavoratori della sanità privata | Divario ingiustificabile con i colleghi del settore pubblico

Venerdì 17 aprile, i lavoratori della sanità privata e delle residenze sanitarie assistenziali private hanno deciso di partecipare a uno sciopero nazionale. La protesta è stata indetta dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp, che hanno comunicato l’intenzione di incrociare le braccia e di manifestare in tutta Italia. La mobilitazione riguarda le diverse categorie di lavoratori del settore, coinvolgendo uno sciopero unitario.

Venerdì 17 aprile i lavoratori della sanità privata e delle Rsa private incrociano le braccia per lo sciopero nazionale unitario proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp. “Lo sciopero - informa una nota della Cgil - che dà continuità alla mobilitazione di maggio 2025, riguarda 300 mila operatori.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scioperi: a fine febbraio a rischio aerei, treni e trasporto locale. In tutta Italia incrociano le braccia i lavoratori del settore dei trasporti Pasqua e Pasquetta, i lavoratori incrociano le braccia: proclamato sciopero del commercioSciopero per le lavoratrici e i lavoratori dei negozi e degli esercizi commerciali proclamato da Filcams Cgil Toscana e Uiltucs Toscana per i giorni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sciopero scuola a Los Angeles dal 14 aprile: 70mila lavoratori incrociano le braccia, a rischio le lezioni per 390mila studenti; Società di Servizi VdA: il personale incrocia le braccia martedì 21 aprile; VIDEO | I farmacisti privati incrociano le braccia: Rinnovo del contratto subito e stipendi adeguati; Lufthansa, centinaia di voli cancellati: incrociano le braccia 20.000 tra stewart e hostess. Lufthansa, centinaia di voli cancellati: incrociano le braccia 20.000 tra stewart e hostessCentinaia di voli cancellati. E' iniziato a mezzanotte lo sciopero del personale di cabina della compagnia aerea tedesca Lufthansa. Lo conferma una portavoce del sindacato Ufo. ilmattino.it Napoli - Sciopero EAV, lavoratori incrociano le braccia il 13 aprile: stop di quattro oreNuova giornata di disagi in vista per il trasporto pubblico locale campano. I lavoratori dell’Ente Autonomo Volturno (EAV) hanno proclamato uno sciopero per lunedì 13 aprile, dalle ore 11:00 alle 15:0 ... stabiachannel.it Omicidio Ascione, le vite parallele di vittima e carnefice. Nelle immagini di videosorveglianza i due si incrociano al bar, un’ora prima dell’omicidio. A cedere l'arma a chi ha sparato sarebbe stato un cugino della vittima - facebook.com facebook