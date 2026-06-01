Una nuova campagna di phishing utilizza email che imitano quelle di Banco BPM, cercando di ingannare i destinatari e rubare dati sensibili. Le comunicazioni false sono sempre più credibili e circolano in queste ore, con messaggi che sembrano provenire dalla banca reale. Gli utenti sono invitati a prestare attenzione e a non cliccare su eventuali link sospetti o fornire informazioni personali.

Attenzione alle email false: imitano la banca e rubano dati sensibili. Nuova ondata di phishing: falsi messaggi della Banca BPM Circola in queste ore una nuova campagna di phishing che utilizza email apparentemente riconducibili alla Banco BPM. I messaggi imitano in modo sempre più realistico le comunicazioni ufficiali della banca, rendendo la truffa particolarmente insidiosa anche per utenti esperti. Truffa ben costruita e difficilmente riconoscibile. Gli esperti segnalano che questa nuova campagna phishing è realizzata con grande cura grafica e linguistica. Le email contengono spesso: loghi quasi identici a quelli ufficiali. linguaggio formale e credibile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Phishing Banca BPM: nuova truffa via email sempre più credibile

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