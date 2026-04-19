Email dal Ministero della Salute ma è una truffa | allerta per una nuova campagna di phishing cosa fare

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso riguardo a una campagna di phishing che utilizza email fasulle per ottenere dati bancari e informazioni personali. Si consiglia di prestare attenzione a eventuali messaggi sospetti e di non cliccare su link o allegati sconosciuti. Le autorità hanno invitato a verificare sempre la provenienza delle comunicazioni ufficiali e a diffidare di richieste di dati sensibili attraverso canali non ufficiali.

Massima attenzione alla posta elettronica: il Ministero della Salute ha lanciato un alert ufficiale oggi, 19 aprile, riguardo a una massiccia campagna di phishing in corso. Diversi cittadini stanno ricevendo messaggi che utilizzano indebitamente il nome e il logo del dicastero per indurre gli utenti a condividere informazioni riservate. Email dal Ministero della Salute ma è una truffa “Si tratta di comunicazioni non ufficiali finalizzate a sottrarre dati personali e sensibili”, spiegano in una nota dal Ministero. I messaggi sono costruiti in modo da apparire decisamente autorevoli, ma nascondono tentativi di truffa volti alla clonazione di documenti o al furto di credenziali bancarie.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Email dal Ministero della Salute ma è una truffa: allerta per una nuova campagna di phishing, cosa fare Notizie correlate Tessera sanitaria, occhio alla nuova truffa: l’allerta del ministero della Salute sulle false emailIl Ministero della Salute lancia un avviso urgente: stanno circolando email fraudolente che usano indebitamente il nome del dicastero per ingannare i... False email dal Ministero della Salute: “Sono tentativi di truffa”. Milioni di italiani a rischio pishingRoma, 19 aprile 2026 – False email dal Ministero della Salute per rubare dati sensibili a milioni di italiani. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: False email dal Ministero della Salute: tentativi di truffa; Ministero della Salute: pubblicato l’avviso per due nuovi medici fiduciari USMAF?SASN in Campania e Puglia; Droghe sintetiche, il Ministero della Salute aggiorna le tabelle degli stupefacenti; Donazione di organi: Luca Ward protagonista del nuovo spot di Ministero della Salute e Centro Nazionale Trapianti. Email dal Ministero della Salute ma è una truffa: allerta per una nuova campagna di phishing, cosa fareMassima attenzione alla posta elettronica: il Ministero della Salute ha lanciato un alert ufficiale oggi, 19 aprile, riguardo a una massiccia campagna di phishing in corso. Diversi cittadini stanno ... virgilio.it False email dal ministero della Salute, 'sono tentativi di truffa'Stanno circolando false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l'iscrizione a servizi sanitari digitali ... ansa.it Allerta truffa – false email a nome del Ministero della Salute Stanno circolando email fraudolente che invitano a rinnovare la Tessera Sanitaria o aggiornare i dati del Fascicolo Sanitario Elettronico tramite link non ufficiali. Attenzione: non si tratta di comu facebook Scegli i progetti del Ministero della Salute per il #ServizioCivileUniversale! Sono disponibili 60 posti per operatori volontari. Hai tempo fino a domani, 16 aprile 2026, per presentare la tua domanda. Scopri tutti i dettagli e come candidarti qui: salute.gov.it/ne x.com