Phenomenex Launches Endrix Long Life Columns Redefining Column Durability and Method Reliability
Phenomenex ha annunciato il lancio delle nuove colonne Endrix Long Life, progettate per aumentare la durata e l’affidabilità dei metodi analitici. Le colonne sono state sviluppate per resistere a un utilizzo prolungato, mantenendo le prestazioni nel tempo. La presentazione è avvenuta a Torrance, in California, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o disponibilità. La comunicazione si rivolge principalmente a laboratori e professionisti del settore chimico e analitico.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Redefined Column Durability and Method Reliability TORRANCE, Calif., June 1, 2026 PRNewswire — Phenomenex Inc., a Danaher Company and a global leader in the research and manufacture of advanced technologies for the separation sciences, today introduced the Endrix Long Life LC column, a new liquid chromatography solution engineered for extended column lifetime and consistent performance in demanding analytical workflows. Designed to withstand challenging sample matrices and rigorous method conditions, Endrix Long Life LC helps laboratories move from method development to reproducible results with fewer interruptions. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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