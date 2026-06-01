phenomenex launches endrix long life columns redefining column durability and method reliability

Notizia in breve

Phenomenex ha annunciato il lancio delle nuove colonne Endrix Long Life, progettate per aumentare la durata e l’affidabilità dei metodi analitici. Le colonne sono state sviluppate per resistere a un utilizzo prolungato, mantenendo le prestazioni nel tempo. La presentazione è avvenuta a Torrance, in California, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o disponibilità. La comunicazione si rivolge principalmente a laboratori e professionisti del settore chimico e analitico.