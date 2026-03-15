la long life valley entra nella fase operativa

La Long Life Valley è ufficialmente entrata nella fase operativa, con la Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro che assume il ruolo di capofila del progetto. Alla collaborazione partecipano istituzioni e diversi partner locali, tutti impegnati a lavorare insieme per valorizzare il territorio e le sue eccellenze. La nascita di questa iniziativa segna un passo importante nel settore del benessere locale.

Prende forma la Long Life Valley, distretto del benessere che vede protagonisti la Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro, capofila del progetto, istituzioni e vari partner locali, uniti dalla volontà di collaborare per promuovere il territorio e le sue eccellenze. Venerdì pomeriggio la Lmhc ha ospitato la riunione operativa dei vari attori dell’iniziativa. L’incontro ha preso il via col benvenuto della ‘padrona di casa’ Lucia Magnani, ferma sostenitrice della collaborazione tra realtà diverse per costruire un’offerta integrata capace di mettere in rete salute, ospitalità, cultura e paesaggio. Gli intervenuti hanno poi avuto la possibilità di visitare gli eleganti spazi della ‘Clinic’ e conoscere le attività che vi si praticano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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