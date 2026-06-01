L’Unione europea sta considerando di bloccare il tetto al prezzo del petrolio russo a 44 dollari, mantenendolo a livelli attuali. Questa misura potrebbe impedire l’aumento automatico del price cap previsto per l’estate. Attualmente, il limite si adegua in modo dinamico, ma Bruxelles valuta di congelarlo per evitare aumenti automatici. La decisione si inserisce in una strategia di controllo sui costi del greggio proveniente dalla Russia. Non sono state annunciate tempistiche ufficiali per l’eventuale attuazione.

L’ Unione europea valuta una nuova stretta sul petrolio russo: Bruxelles starebbe esaminando la possibilità di congelare il price cap dinamico sul greggio di Mosca ai livelli attuali, impedendo il rialzo automatico previsto per l’estate. La misura rientrerebbe nel ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e avrebbe un duplice obiettivo: limitare le entrate del Cremlino e contenere l’instabilità del prezzo del petrolio. L’indiscrezione viene riportata da Bloomberg. Come funziona il price cap dinamico sul petrolio russo. Lo scorso anno l’Ue ha introdotto un sistema dinamico per determinare il tetto massimo al prezzo del petrolio russo. Il meccanismo prevede che il limite venga fissato al 15% sotto il prezzo medio di mercato del greggio Urals. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Petrolio russo, Ue verso il congelamento del price cap: tetto fermo a 44 dollari

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Russia Quietly Added Silver to Its Reserves — The BRICS Plan Is REAL

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Ue verso il congelamento del price cap sul petrolio russo x.com

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