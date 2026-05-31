L’Ue valuta il congelamento del price cap al petrolio russo | ecco come la guerra in Iran rischia di gonfiare le casse del Cremlino

L’Unione europea sta considerando di congelare temporaneamente il limite massimo sul prezzo del petrolio russo. Questa decisione avviene mentre il conflitto in Iran prosegue da quasi quattro mesi e potrebbe portare a un aumento delle entrate per il Cremlino. La misura sarebbe adottata prima di un possibile rialzo dei prezzi previsto per l’estate. La discussione si concentra sulla possibilità di bloccare questa soglia prima di eventuali incrementi.

Mentre la guerra in Iran è entrata nel suo quarto mese, l’Unione europea sta valutando di congelare temporaneamente il tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell’eventuale rialzo previsto in estate. Lo scrive Bloomberg, citando fonti informate. La misura potrebbe sembrare paradossale, ma nasconde una spiegazione. Le sanzioni imposte da Bruxelles contro Mosca sono nate con l’obiettivo esplicito di ridurre gli incassi petroliferi del Cremlino. Peccato che la guerra in Iran scatenata da Stati Uniti e Israele abbia spinto verso l’alto il prezzo a cui il petrolio russo può essere venduto sui mercati. Da qui, dunque, la valutazione in corso da parte dell’Ue di introdurre una qualche modifica. 🔗 Leggi su Open.online

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Gold Is About to Compress Years of Gains Into Months

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