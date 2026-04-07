Borse in diretta prezzo petrolio oggi martedì 7 aprile | Ue domani summit su aeroporti e cherosene | petrolio 117 dollari Stanotte ultimatum di Trump all’Iran

Oggi sui mercati finanziari si registrano variazioni nei prezzi delle materie prime, con il petrolio che si attesta intorno ai 117 dollari al barile. La Commissione Europea ha invitato gli Stati membri a evitare misure che possano aumentare i deficit di bilancio, in relazione al caro energia. Domani si terrà un vertice dell'Unione Europea dedicato agli aeroporti e al cherosene. Nelle ultime ore, un ultimatum è stato rivolto dagli Stati Uniti all’Iran.

Borse europee chiudono in calo in scia ai timori di una potenziale escalation nella guerra in Iran. Il Dax di Francoforte cede l'1,03%, il Cac 40 di Parigi lo 0,67% e il Ftse 100 di Londra lo 0,83%. In rosso anche l'Ibex 35 di Madrid che arretra dello 0,67% e l'Aex di Amsterdam che cede lo 0,41%. Il Ftse Mib di Milano chiude a -0,47% con spread Btop-Bund a 90 punti. Vola il prezzo del petrolio mentre si avvicina la scadenza dell'ultimatum di Trump all'Iran che avrebbe tagliato i canali di comunicazione con gli usa. Il greggio Wti del Texas sale del 5% a 117 dollari al barile mentre il Brent avanza del'1,58% a 111 dollari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Borse in diretta, prezzo petrolio oggi martedì 7 aprile | Ue, domani summit su aeroporti e cherosene: petrolio 117 dollari. Stanotte ultimatum di Trump all’Iran Borse di oggi martedì 7 aprile | Il petrolio ancora caro (110 dollari), Borse europee in rialzo: stanotte scade l’ultimatum di Trump all’IranFinora «nessuno Stato membro» della Ue ha richiesto alla Commissione Europea l’applicazione della clausola nazionale di salvaguardia del Patto di... Borse in diretta, prezzo del petrolio oggi 2 aprile | Greggio e gas su, Europa in rosso dopo le parole di Trump. Panetta: «Rischi sulla stabilità della finanza»Le Borse asiatiche chiudono in deciso calo dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un'escalation della guerra in Iran... Temi più discussi: Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib prende il volo (+3,2%) con Avio, Leonardo e Buzzi; L'euforia da fine guerra spinge le Borse, Milano +3,2% con il petrolio in picchiata; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib si mantiene intorno alla parità. Pesa Leonardo, sprint di Stm; Il petrolio chiude in volata a New York: +11,4%. Wall Street poco mossa. Borse in diretta, prezzo petrolio 25 marzo | Crollano gas e greggio, Milano positiva con Wall Street. Lagarde: pronti a cambio di lineaSprint dei listini sui negoziati di pace. Milano brilla in Europa. Il prezzo del gas crolla a 50 dollari. I future sul gas naturale registrano un calo superiore al 6%, in flessione dai massimi degli u ... corriere.it Borse, diretta oggi: l'Europa apre in calo, Tokyo in rosso. E il prezzo del petrolio continua a salireLe Borse europee avviano la seduta in terreno negativo mentre si inasprisce la guerra in Medio Oriente. L'attenzione si concentra sui prezzi delle materie prime, in particolare del petrolio e del gas. ilmattino.it Borse col fiato sospeso: in attesa dell'ultimatum di Trump all'Iran cresce la tensione. Di @Andrea_Pauri x.com Che tu voglia sgonfiare le borse al mattino, illuminare le occhiaie o rendere la zona più liscia e idratata, i patch occhi lavorano “a contatto” con la pelle e aiutano a veicolare attivi mirati in pochi minuti. - facebook.com facebook