Oggi i mercati finanziari mostrano segnali di ottimismo, con le Borse che registrano incrementi e le quotazioni di petrolio e gas in forte calo. Lo spread tra Btp e Bund si riduce, indicando una diminuzione delle tensioni sui mercati sovrani. La riduzione dei prezzi dei combustibili fossili si collega all’accordo di tregua tra Stati Uniti e Iran, che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz per un periodo di due settimane.

Roma, 8 aprile 2026 – Crollano le quotazioni di petrolio e gas, cala lo spread fra Btp e Bund e le Borse mondiali brindano all’accordo per due settimane di tregua, con la riapertura dello Stretto di Hormuz, fra Usa e Iran. Dopo settimane di montagne russe sui mercati finanziari con i prezzi delle materie prime in continua ascesa, dopo i timori di un’ulteriore escalation (“stanotte un’intera civiltà potrebbe essere cancellata se non si arriverà a un accordo entro le 20 di New York (le 2 in Italia ndr)”, aveva detto Trump facendo addirittura paventare l’uso della bomba atomica), il mondo economico, e non solo, tura un sospiro di sollievo. Crollano i prezzi del gas e del petrolio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crolla il prezzo di petrolio e gas, giù lo spread e le Borse brindano. Effetto tregua Iran-Usa sui mercati

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