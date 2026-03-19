Nuova bufera sui mercati balzano petrolio e gas Volatilità alle stelle con il Medio Oriente L’Europa brucia 420 miliardi

I mercati finanziari sono in subbuglio a causa dell’aumento dei prezzi di petrolio e gas, mentre la volatilità si intensifica con le tensioni nel Medio Oriente. L’Europa si trova a dover gestire un impatto economico notevole, con perdite stimate intorno ai 420 miliardi di euro. La situazione rimane molto instabile e continua a influenzare le piazze finanziarie internazionali.

Nuova bufera sui mercati, con la volatilità alle stelle a causa dell’escalation del conflitto in Medio Oriente. Gli attacchi di Usa a Israele alle piattaforme petrolifere e del gas dell’Iran della vigilia, a cui ha risposto oggi Teheran colpendo piattaforme in Qatar, ha spinto alle stelle il greggio e il gas, generando una tempesta perfetta con un effetto domino sulle borse, sui titoli di stato e sulle valute. Il tutto all’indomani della decisione della Fed, che ha lasciato i tassi Usa invariati, così come oggi la Bce, annunciando però «determinazione» nel contenere l’inflazione al 2% nel medio termine. Sul fronte del greggio le quotazioni dei cargo in partenza dall’Oman hanno chiuso oggi a 166,8 dollari al barile, quando fino allo scorso 26 febbraio viaggiavano intorno ai 70 dollari, segnando un rialzo di oltre il 138% in 3 settimane. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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