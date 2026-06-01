Petroliera russa intercettata dalla Francia Peskov | Azioni illegali rasentano la pirateria
La marina francese ha intercettato una petroliera russa soggetta a sanzioni internazionali. Il portavoce del Cremlino ha commentato che le azioni sono illegali e rasentano la pirateria internazionale. Peskov ha espresso questa posizione senza ulteriori dettagli o motivazioni. La notizia riguarda il rispetto delle sanzioni e le operazioni marittime coinvolte. Non sono stati forniti altri elementi sulla vicenda o sulle conseguenze immediate.
“ Riteniamo che tali azioni siano illegali. Rasentano la pirateria internazionale”. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commenta così l’intercettazione da parte della marina francese di una petroliera russa soggetta a sanzioni internazionali. L’operazione è avvenuta domenica mattina nell’oceano Atlantico, con il supporto di altri partner stranieri tra cui il Regno Unito. “Sapete che la Russia sta adottando una serie di misure per garantire la sicurezza dei propri carichi – ha proseguito Peskov – e continuerà a farlo, tenendo conto, per così dire, di questa esperienza negativa”. Lunedì mattina il presidente francese, Emmanuel Macron, ha scritto in un post su X che l’operazione è stata condotta “nel rigoroso rispetto del diritto del mare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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