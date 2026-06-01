Petroliera russa intercettata dalla Francia Peskov | Azioni illegali rasentano la pirateria

Notizia in breve

La marina francese ha intercettato una petroliera russa soggetta a sanzioni internazionali. Il portavoce del Cremlino ha commentato che le azioni sono illegali e rasentano la pirateria internazionale. Peskov ha espresso questa posizione senza ulteriori dettagli o motivazioni. La notizia riguarda il rispetto delle sanzioni e le operazioni marittime coinvolte. Non sono stati forniti altri elementi sulla vicenda o sulle conseguenze immediate.