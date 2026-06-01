A Manarola è stata avviata una petizione da parte dei residenti, stanchi delle bande di giovani rumorosi e maleducati che disturbano la tranquillità del borgo. La richiesta mira a sensibilizzare le autorità sulla necessità di intervenire per ripristinare il decoro e la quiete pubblica. La petizione raccoglie firme tra chi vive quotidianamente le conseguenze di questi comportamenti. Nessuna azione ufficiale è stata ancora annunciata.

Manarola (La Spezia), 1 giugno 2026 – Una petizione contro le orde di ragazzini fracassoni e maleducati che rovinano quiete e decoro. A Manarola l’estate non è ancora ufficialmente iniziata ma i residenti sono già esasperati dal comportamento di alcuni gruppi di giovani, tanto da decidere di prendere carta e penna e, per il tramite del locale Circolo pescatori sportivi, lanciare una petizione che sarà inviata al Comune di Riomaggiore, alla locale caserma dei carabinieri, e all’Area marina protetta del Parco nazionale delle Cinque Terre. La segnalazione alle istituzioni da parte dei cittadini arriva dopo settimane di alcuni vandalismi che hanno caratterizzato la marina di Manarola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Petizione a Manarola, residenti esasperati dalle bande di ragazzini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Raffica di furti, residenti esasperatiNella zona tra via Basvecchi e via Cava Vasari a Recanati si sono verificati diversi furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni.

Chiuso di nuovo il Prosper Kings Shisha Bar a Milano, residenti esasperatiA Milano, il Prosper Kings Shisha Bar è stato nuovamente chiuso con una sospensione di 30 giorni.

Temi più discussi: Petizione a Manarola, residenti esasperati dalle bande di ragazzini; Manarola, scatta la petizione: Bande di ragazzini disturbano con amplificatori potenti, lasciano immondizia e salgono sulle barche ormeggiate; Violenta rissa fra giovani con coltelli e cocci di vetro a Lido di Camaiore.

Petizione a Manarola, residenti esasperati dalle bande di ragazziniDisagi, disturbo della quiete e sporcizia causati da gruppi di giovanissimi. L’appello alle istituzioni: Intervenite prima che la situazione degeneri ... lanazione.it

Manarola, scatta la petizione: Bande di ragazzini disturbano con amplificatori potenti, lasciano immondizia e salgono sulle barche ormeggiateManarola, scatta la petizione: Bande di ragazzini disturbano con amplificatori potenti, lasciano immondizia e salgono sulle barche ormeggiate ... msn.com