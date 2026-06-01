Petizione a Manarola residenti esasperati dalle bande di ragazzini
A Manarola è stata avviata una petizione da parte dei residenti, stanchi delle bande di giovani rumorosi e maleducati che disturbano la tranquillità del borgo. La richiesta mira a sensibilizzare le autorità sulla necessità di intervenire per ripristinare il decoro e la quiete pubblica. La petizione raccoglie firme tra chi vive quotidianamente le conseguenze di questi comportamenti. Nessuna azione ufficiale è stata ancora annunciata.
Manarola (La Spezia), 1 giugno 2026 – Una petizione contro le orde di ragazzini fracassoni e maleducati che rovinano quiete e decoro. A Manarola l’estate non è ancora ufficialmente iniziata ma i residenti sono già esasperati dal comportamento di alcuni gruppi di giovani, tanto da decidere di prendere carta e penna e, per il tramite del locale Circolo pescatori sportivi, lanciare una petizione che sarà inviata al Comune di Riomaggiore, alla locale caserma dei carabinieri, e all’Area marina protetta del Parco nazionale delle Cinque Terre. La segnalazione alle istituzioni da parte dei cittadini arriva dopo settimane di alcuni vandalismi che hanno caratterizzato la marina di Manarola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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