Chiuso di nuovo il Prosper Kings Shisha Bar a Milano residenti esasperati

A Milano, il Prosper Kings Shisha Bar è stato nuovamente chiuso con una sospensione di 30 giorni. La decisione è arrivata dopo che il locale era stato frequentato da soggetti con precedenti penali e segnalato come causa di disturbo pubblico nella zona. La chiusura temporanea segue i controlli delle autorità che hanno riscontrato irregolarità e problematiche legate alla gestione del locale.

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È stata disposta la sospensione della licenza per 30 giorni al Prosper Kings Shisha Bar di Milano, locale già noto alle forze dell’ordine, a seguito di controlli che hanno evidenziato la presenza abituale di soggetti con precedenti penali e numerosi episodi di disturbo alla quiete pubblica. Il provvedimento è stato notificato ieri, 8 maggio, dagli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, su disposizione del Questore Bruno Megale, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio. I controlli e le motivazioni della sospensione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza del Prosper Kings Shisha Bar è stata presa in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Chiuso di nuovo il Prosper Kings Shisha Bar a Milano, residenti esasperati ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ponte di Torre Marino, Verna: “Lavori di nuovo fermi, residenti esasperati da un cantiere a singhiozzo”Lavori ancora fermi al ponte di Torre Marino e residenti delle contrade lancianesi sempre più esasperati. Raffica di furti, residenti esasperatiAncora furti e tentativi di intrusione nelle case della zona tra via Basvecchi e via Cava Vasari a Recanati. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Petrolio al limite: scorte finite a giugno e Hormuz ancora chiuso; Nello stretto di Hormuz si avvicina la ripresa di una guerra totale - Pierre Haski; Trump boccia la proposta dell’Iran, petrolio oltre i 100 dollari: il piano di Meloni; Delitto Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: Scontrino a Vigevano lo hai fatto tu. Chiuso di nuovo il Prosper Kings Shisha Bar a Milano, residenti esasperatiSospesa per 30 giorni la licenza del Prosper Kings Shisha Bar di Milano: il locale era frequentato da pregiudicati e fonte di disturbo pubblico. virgilio.it Iran, chiuso di nuovo Hormuz. In Libano, ucciso un soldato francese Unifil: E' stato HezbollahDopo nemmeno 24 ore dall'annuncio di Donald Trump, lo Stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso. La marcia indietro è dovuta, secondo quanto dichiarato dall'Iran, al persistere del blocco navale Usa ... iltempo.it Diversi padiglioni hanno chiuso in segno di protesta. Il ministro Salvini ha visitato lo spazio russo. #biennale x.com D. Bartesaghi: “Un aneddoto Dopo il mio gol contro il Sassuolo, Leao mi ha congratulato e poi il giorno dopo mi ha lasciato un gigantesco dipinto della mia celebrazione. reddit