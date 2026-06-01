Pesche ciliegie e susine Nasce InnovaDrupe per tutelare le drupacee

Da quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato il lancio di Innova.Drupe, un progetto dedicato alla tutela delle drupacee come pesche, ciliegie e susine. La iniziativa nasce in risposta all’aumento di eventi atmosferici estremi, attribuibili in larga parte ai cambiamenti climatici. L’obiettivo è sviluppare strategie e tecnologie per proteggere queste colture, che sono soggette a danni crescenti. Nessun dettaglio sui partner o le modalità operative del progetto è stato reso noto.

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IL MOLTIPLICARSI di eventi atmosferici avversi, in gran parte dovuti al climate change, e la progressiva riduzione di sostanze attive disponibili e realmente efficaci stanno mettendo sotto pressione, come mai prima d’ora, il comparto delle drupacee (in foto la lavorazione delle pesche) e della nocicoltura in Emilia-Romagna. Due produzioni storiche e finora molto propizie per un territorio capace di esprimere numerose eccellenze, frutto di decenni di esperienza proprio nella frutticoltura. Per rispondere a queste criticità nasce Innova.Drupe, un progetto del centro di innovazione e ricerca cesenate Ri.Nova, coordinato dalla società cooperativa Apofruit Italia – anch’essa con sede a Cesena e circa 3mila soci produttori, disseminati da un capo all’altro del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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