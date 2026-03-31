Cdp Guiso | L' Italia non innova se non si innova non si investe e il risparmio cala

Un professore ha commentato che l'Italia fatica a innovare, e senza innovazione non ci sono investimenti né aumento del risparmio. Ha anche osservato come l'economia europea cresca a un ritmo inferiore rispetto a quella americana e cinese. La dichiarazione è stata rilasciata in un incontro a Torino, alla presenza di rappresentanti di enti pubblici e privati.

Torino, 31 mar. (Adnkronos) - "L'economia europea cresce di meno rispetto a quelle americana e cinese" al prof. Luigi Guiso, dell'Einaudi Institute for Economics and Finance, il compito di presentare i principali aspetti emersi nel libro-indagine "Famiglie e risparmio" della Cassa Depositi e Prestiti, presentato al Collegio Carlo Alberto di Torino. "L'economia cinese in 20 anni, da una situazione di relativa arretratezza, ha raggiunto oggi le nuove frontiere della tecnologia, si è portata in una situazione in cui compete, come gigante dell'innovazione, con gli Stati Uniti. L'Europa è molto indietro da questo punto di vista, e l'Italia, purtroppo, è indietro rispetto a molti paesi dell'Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cdp, Guiso: "L'Italia non innova, se non si innova non si investe e il risparmio cala" Articoli correlati Leggi anche: Fiere, Santori (Made in Italy Community): "Raccontiamo al mondo l'Italia che produce e innova" #FORUMAutoMotive accende i riflettori sulla Zanussi Sport 1100 del 1952: un omaggio all’Italia che osa, innova e sogna in grandeTra i protagonisti dell’evento del 23-24 marzo a Milano, un’icona dell’ingegno italiano del Dopoguerra: un’auto che racconta non solo meccanica e... Contenuti e approfondimenti su Cdp Guiso L'Italia non innova se non si... Discussioni sull' argomento A Torino Cdp incontra studenti per spiegare le scelte finanziarie degli italiani. Torino, CDP: presentato il volume Famiglie e risparmio – Come cambiano le scelte finanziarie degli italianiGorno Tempini (CDP): In quasi due secoli di storia, Cassa Depositi e Prestiti ha sostenuto la crescita dell'Italia anche attraverso la leva fondamentale del risparmio degli italiani ... affaritaliani.it Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani, CDP incontra studenti a TorinoTORINO (ITALPRESS) - La presentazione del libro Famiglie e risparmio - Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani, pubblicato in occasione dei 175 anni dalla fondazione di Cassa Depositi e P ... msn.com