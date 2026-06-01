Perugia | settimana di risposte Abbonamenti al via poi la società

La vendita degli abbonamenti al Perugia è iniziata, con la società che ha aperto le sottoscrizioni prima del previsto. La campagna si svolge sotto la guida di un testimonial noto, e rappresenta una delle prime azioni concrete in un periodo di incertezza. La società di Pian di Massiano ha comunicato ufficialmente l’avvio della fase di acquisto delle tessere annuali, segnando una svolta nella gestione della stagione.

In un clima di incertezza, il Perugia mette un punto fermo: la campagna abbonamenti. Con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia, la società di Pian di Massiano, con Giovanni Tedesco testimonial, fa partire la vendita delle tessere annuali. Una scelta dettata anche dal fatto che non ci sono ancora certezze sul futuro della società. E se non dovesse concretizzarsi alcuna trattativa di cessione, il Perugia avrà bisogno del supporto di tutto e tutti. A partire da quello dei suoi tifosi, visto che il presidente Faroni ha già fatto sapere di non voler più investire come nelle ultime due stagioni. La campagna abbonamenti si aprirà oggi con prezzi ribassati per chi vorrà approfittare dell’offerta nelle prime due settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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