A Perugia, in vista della fine del campionato, si aspetta una settimana di annunci ufficiali. Un rappresentante della società ha annunciato che saranno svelati dettagli sui progetti futuri, sulla composizione della squadra tecnica e sul budget disponibile. Dopo due settimane di attesa, i tifosi e gli addetti ai lavori sperano di ricevere risposte chiare e definitive. La città rimane in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della società sportiva.

Sarà la settimana delle risposte. Così almeno crede, pensa e spera chi è rimasto a Pian di Massiano in queste due settimane, dopo la fine del campionato. Perché mercoledì è atteso il rientro in sede del direttore generale Herman Borras che dovrebbe riportare quelle che saranno le intenzioni e le possibilità del club per programmare la stagione che verrà. Il dirigente, prima della partenza per la Spagna, subito dopo l’ultima giornata con il Forlì, che ha certificato la salvezza del Grifo, ha incontrato sia il tecnico Giovanni Tedesco che Riccardo Gaucci per fare col punto della situazione, tirare le somme e soprattutto stilare un ipotetico programma per il prossimo campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perugia, ecco la settimana delle risposte. Borras svelerà progetti, panchina e budget

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Derby Ternana - Perugia, Borras commosso: "La responsabilità era davvero grande"Il 2-2 del Liberati non fa altro che aumentare vertiginosamente le chance di salvezza diretta del Grifo.

Leggi anche: La società. Borras: "Grazie a Faroni e ai tifosi. Ora prenderemo delle decisioni»